Квартирный мошенник отобрал у саранской пенсионерки 25 тысяч рублей

Полиция Мордовии проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности мужчины, который мошенническим способом похитил деньги у пенсионерки из Саранска.

Определено, что пострадавшей, разместившей на веб-сайте "Авито" объявление о реализации квартиры, позвонил мужчина, который представился покупателем, желающим прибрести недвижимость. Он объяснил, что находится за пределами региона и, опасаясь, что квартира может быть продана иным лицам, предложил перевести предоплату на банковскую карту. Для этого он попросил жительницу Саранска пройти к банкомату и выполнить несколько операций.

Действуя по инструкции преступника, пенсионерка неосознанно подключила услугу "мобильный банк" к незнакомому номеру телефона. В результате с ее сберегательного счета подозреваемый перевел 25 000 рублей. Пострадавшей он объяснил, что на ее кредитку он перечислил залог, но данные средства необходимо перевести на определенный абонентский номер. Уже после того, как пенсионерка исполнила все указания неизвестного, связь прервалась.

На данный момент по данному факту проводится проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия