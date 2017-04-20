Максим Блажко предлагает москвичам повысить статус

Жить в небоскребе престижно, модно и удобно. Высотное жилье подразумевает определенный статус, что и подтверждает исследование, проведенное компанией Максима Блажко GORN Development. При этом купить жилье в высотном здании пока не так просто – предложение на этом сегменте рынка даже в российской столице пока довольно ограничено.

Максим Блажко стал инициатором строительства здания, которое станет самым высоким жилым домом в Москве. Проект под названием «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» - это жилой комплекс из пяти небоскребов, который появится на Ленинском проспекте.

Компания Максима Блажко провела опрос среди состоятельных покупателей жилой недвижимости и назвала пять основных причин покупки квартиры в высотном доме.

Во-первых, это, как уже говорилось, статус. Жилье в небоскребе приобретают известные политики, крупные предприниматели, спортсмены, звезды шоу-бизнеса. Среди иностранцев это, например, актер Дензел Вашингтон, спортивный комментатор Боб Костас и певец Стинг – у них есть апартаменты в 167-метровом здании 15 Central Park West в Нью-Йорке. И, разумеется, действующий президент США Дональд Трамп: он и сам до избрания был девелопером и построил более 10 небоскребов в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и других городах. Разумеется, у него есть и престижное жилье – Трамп владеет трехэтажным пентхаусом на высоте около 200 метров в комплексе Trump Tower.

Россияне тоже любят жить повыше: в Москве сейчас самым высоким зданием считается жилой комплекс «Триумф-Палас». Там, по сообщениям СМИ, живут певец Дима Билан и фигурист Илья Авербух.

Еще один повод приобрести квартиру в высотке - это инновационные технологии. Согласно опросу, проведенному компанией Максима Блажко, 55% покупателей отдают предпочтение высотным проектам как априори инновационным и высокотехнологичным с точки зрения качества строительства и применяемых материалов.

И это вполне объяснимо. Любой небоскреб – это нетривиальные задачи, решить которые можно с помощью новейших разработок. Поэтому если вы выбрали жилье в высотке – оно по умолчанию будет на порядок более современным, чем любое другое.

Еще один плюс высоких этажей – экология. В своем исследовании специалисты компании Максима Блажко ссылаются на данные экологов: концентрация вредных веществ в воздухе начинает сокращаться уже на уровне 15-го этажа, а к 30-му снижается в 10-20 раз. То же самое касается и шумового загрязнения: чем выше расположена квартира, тем меньше слышен шум улицы. Поэтому можно жить в самом центре мегаполиса, но не испытывать негативных последствий.

На четвертом месте в топ-5 причин для покупки квартиры в высотном здании – инфраструктура. Современные небоскребы зачастую предполагают организацию по принципу «город в городе» - то есть, все, что необходимо в повседневной жизни, предлагается прямо здесь, на территории дома. В небоскребах несколько этажей, как правило, отводится под магазины, банки, аптеки, детские клубы, спортивные и досуговые учреждения.

И, разумеется, эстетическая составляющая. Любой привычный пейзаж меняется, если смотреть на него с высоты 100-150 метров. Это уникальная возможность открыть для себя город с совершенно иной стороны, за которую покупатели готовы хорошо заплатить, говорят в GORN Development. Наценка за панорамный вид, в зависимости от локации и видовых характеристик, может составлять до 15% от стоимости аналогичной квартиры без вида. При этом видовые квартиры пользуются повышенным спросом, отмечают в компании Максима Блажко.