На благоустройство Лямбиря потратят два миллиона рублей

Администрация Лямбирского сельского поселения получит 2 млн рублей по целевой федеральной программе "Формирование городской среды".

По словам главы администрации Лямбиря Руслана Курмакаева, данный проект стартовал в государстве в начале нынешнего года и призван оказать финансовую помощь в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных зданий. Решение о том, что именно нужно будет сделать в плане благоустройства территории около своих домов, принимают сами жители.

Также Курмакаев отметил, что еще в конце прошлого месяца на веб-сайте городского поселения вывесили проект работ, которые намечается сделать по данному проекту. И жители уже высказывают собственные пожелания и предложения. Большая часть сходятся во мнении, что необходимо установить скамейки и урны для мусора возле каждого подъезда всех 59 многоквартирных зданий Лямбиря.

Источник: izvmor.ru