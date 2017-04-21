В Саранске главбух недоплатила работникам компании полмиллиона рублей

В саранский суд поступило уголовное дело в отношении 36-летней женщины, которую обвиняют в крупной растрате.

Сообщается, что обвиняемая работала в коммерческой компании, которая занималась поставками продуктов и алкоголя, на должности главного бухгалтера.

В 2015 году сотрудница, воспользовавшись тем, что со стороны директора отсутствует контроль за ее работой и стала прикарманивать зарплату сотрудников. За год на ее счет перекочевали почти 565 тысяч рублей. Всего предприимчивой женщине вменяется в вину 79 эпизодов присвоения. Из всей суммы экс-бухгалтер вернула всего 13 000.

Источник: izvmor.ru