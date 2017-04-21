В Саранске местный житель угнал грузовик "ЗИЛ-138"

В полицию Мордовии поступила информация о том, что в п. Звездный стоит брошенная автомашина.

Прибывшие на место происшествия представители полиции выявили грузовое авто "ЗИЛ-138". В розыске данное транспортное средство на момент поступления сообщения не значилось.

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители определили собственника грузовика. Потерпевший заявил, что накануне вечером припарковал автомобиль на неохраняемую автостоянку в районе улицы 2-я Промышленная.

Подозреваемый в совершении угона транспортного средства был задержан. 30-летний уроженец Саранска сознался в свершенном. Хранителям порядка он объяснил, что на похищенном автомобиле предполагал покататься и вернуть, но в Лямбирском районе автомобиль заглох, и он его бросил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия