В Мордовии задержаны подозреваемые в кражах одежды из магазинов

Полиция Саранска задержала сразу четверых подозреваемых в кражах из магазинов одежды.

Сообщается, что в апреле поступило 5 подобных заявлений. Оперативники после просмотра записей с видеокамер нашли правонарушителей.

Так, за кражу двух пар штанов задержан 15-летний школьник. По подозрению в краже 3-х джинсов, спортивного костюма и спортивных штанов, а также 5 пар брюк задержан 26-летний житель Ростовской области. Мужчина пару дней подряд приходил в магазины под видом покупателя, незаметно прятал товар под куртку и выносил через кассы. Часть добычи молодой человек хотел продать, часть оставить себе.

На воровстве попался и 20-летний приезжий из Ульяновской области, студент одного из местных вузов. Он утащил мужской джемпер.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, вещи изъяты.

Источник: izvmor.ru