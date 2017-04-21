Жителю Мордовии грозит два года колонии за самодельный нож

Работниками полиции в процессе проведения оперативных мероприятий в рамках следствия уголовного дела по факту угрозы убийством у подозреваемого изъят нож кустарного производства.

Со слов арестованного, прежде судимого жителя с. Дмитриев Усад, самодельный нож он изготовил из фрагмента качественной стали в сентябре 2015 года. Согласно проведенному изучению, изъятый предмет является холодным оружием.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.223 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия