На жителей Мордовии, неправильно перевозивших детей, составили 78 протоколов

В республике подвели итоги операции "Детское кресло".

В течении 2-х дней сотрудники Госавтоинспекции дежурили у детских садов. Каждому, который перевозил детей по правилам, вручались тематические календари, плакаты, специальные наклейки на авто, каждый юный пассажир из рук работника полиции получал раскраску по ПДД.

С каждым из нарушителей, которые перевозили детей без кресла, помимо составления административного протокола, инспекторы проводили профилактическую беседу.

Так, в дни проведения мероприятия в Мордовии инспекторами составлено 78 материалов по статье "Нарушение требований, установленных ПДД к перевозке детей". Каждому из нарушителей придется оплатить установленный законодательством штраф в размере 3 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru