Житель Мордовии лишился 20 тысяч рублей, заказав духовку

В полицию Саранска поступило сообщение от 44-летнего местного жителя. Неизвестный путем мошенничества овладел принадлежащими заявителю денежными средствами в размере 20 510 рублей. Как обнаружилось, мужчина стал жертвой афериста, решив купить электрический духовой шкаф, выставленный на реализацию в интернете.

Из разговора с пострадавшим представители полиции обнаружили, что объявление о продаже духовки он обнаружил на веб-сайте онлайн-магазина бытовой техники. Заявителя заинтересовала весьма заниженная цена на указанный товар. Требование продавца об обязательной стопроцентной предоплате он принял без подозрений.

Уже после перечисления на указанный счет требуемой суммы пострадавшему сообщили дату поставки. Но в указанное время продукция не была доставлена. Представитель магазина на звонки не отвечал. Страница с объявлением в интернете заблокирована.

Спустя несколько дней потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, подозреваемого в мошенничестве.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия