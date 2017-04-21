Широкий выбор офтальмологического оборудования высокого качества

Зрение - одно из основных чувств, благодаря чему человек воспринимает окружающий мир и информацию вокруг него. Работники медицинской сферы заявляют, что следить за здоровьем глаз необходимо с раннего возраста, даже если у вас нет предпосылок для развития болезней или ухудшения зрения. Этот орган очень чувствительный и требует бережного отношения. При помощи глаз человек узнает около 80 % всей информации.

Офтальмология занимается изучением проблем связанных со зрением и их лечением. Для того чтобы проводить операции на глазном яблоке специалист должен владеть опытом и знаниями в данной сфере. Но, каким бы не был уровень профессионализма у врача без качественного и современного офтальмологического оборудования не обойтись. Успех процедуры во многом зависит от качества аппаратов. Лишь в этом случае можно быть уверенным, что диагноз поставлен точно, а проблему будет решена безупречно.

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Авторефрактометры, используемые специально для определения преломляющей способности глаза.

Факоэмульсификаторы специально для безопасного избавления от катаракты.

Для проведения операции лазерного исправления зрения в каталоге вы найдете эксимерный лазер.

Для точного анализа склеры, хрусталика, радужки, роговицы, век или же конъюнктивы вы найдете щелевые лампы.

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