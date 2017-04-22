Официально: утвержден цвет "Мордовия Арены"

Стадион "Мордовия Арена", который строится в Саранске специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет окрашен в солнечный цвет. Такая информация опубликована на сайте застройщика стадиона. Яркий цвет был утвержден врио главы Мордовии Владимиром Волковым.

Оболочка чаши стадиона, приподнятая над уровнем стилобата, создаст эффект легкости и воздушности. Она будет выполнена из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей. Ожидается, что такое цветовое решение внесет свои нотки позитива в общее настроение футбольного праздника.

В апреле на стадионе начат монтаж металлоконструкций временных трибун, которые станут надстройкой над основными трибунами и позволят увеличить вместимость арены примерно на 15 тысяч зрительских мест. Временные трибуны должны быть готовы к ноябрю этого года, после ЧМ их планируют убрать.

Источник: ФК "Мордовия"