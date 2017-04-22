Ростовчанин Сергей Иванов - главный арбитр матча "Мордовия" - "Балтика"

Стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче 34-го тура ФНЛ между саранской "Мордовией" и калининградской "Балтикой". Встреча аутсайдеров ФНЛ состоится в субботу, 29 апреля.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова. Помогать ему будут Иван Бирюлин (Ярославль) и Александр Филимонов (Орехово-Зуево). Инспектор матча - Виктор Кулагин (Москва). Делегат ФНЛ - Вадим Ильин (Москва).

На данный момент "Мордовия" занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ (зона вылета), отставая от спасительного 15-го места на 1 очко. Дела "Балтики" обстоят еще хуже - команда занимает 19-е место и отстает от саранской команды на 4 очка.

Источник: ФК "Мордовия"