Житель Мордовии зарубил топором свою собутыльницу

В полицию республики обратилась уроженка с. Шугурово с заявлением об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти.

Оперативниками была определена личность потерпевшей, ею оказалась 59-летняя жительница с. Шугурово, которая прежде была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

Вследствие оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции определили, что к насильственной смерти пенсионерки может быть причастен 52-летний уроженец этого же села, с которым жертва была хорошо знакома. Обвиняемый был арестован в кратчайшие сроки.

Стражи порядка установили, что в октябре прошлого года потерпевшая находилась дома у подозреваемого, где они распивали алкоголь. Когда алкоголь закончился, он попросил женщину уйти. Та отказала. В итоге между ними произошла размолвка, в момент которой подозреваемый нанес 2 удара обухом топора по голове пострадавшей, уже после чего лег спать. Когда он проснулся, то выявил собственную знакомую мертвой. Осознавая последствия свершенного, намереваясь утаить следы правонарушения, предполагаемый правонарушитель вынес тело погибшей во двор, положил в корыто и вывез на несколько десятков метров от дома в поле.

Собственную причастность к совершению этого правонарушения мужчина не отрицает.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия