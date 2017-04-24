В Мордовии рисковые сторожа угнали с автостоянки арестованную иномарку

В полицию Мордовии обратился бизнесмен с заявлением о краже автомобиля.

Мужчина рассказал полицейским, что с территории принадлежащей ему автостоянки в поселке Красная Рудня угнали авто "Тойота Королла".

Определено, что автомобиль, принадлежавший жителю Саранска, до этого была арестован судебными приставами за невыплату взятых прежде кредитов.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители определили, что угон осуществили 2 сторожа этой же автостоянки - житель Ульяновской области 1982 г.р. и житель Большеберезниковского района 1991 г.р.

Ориентировка с приметами иномарки была передана абсолютно всем патрульным экипажам. Через некоторое время автомобиль была остановлен на 42-м километре автодороги Саранск – Б.Березники, неподалеку от с. Судосево. Подозреваемые арестованы и доставлены в отделение полиции.

По факту неправомерного завладения автотранспортным средством возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия