В Саранске школьник стал автовором

Саранские стражи порядка задержали троих молодых людей, среди которых двое школьников, по подозрению в серии автокраж. Согласно сведениям оперативников, они снимали автозапчасти с автомобилей, припаркованных во дворах Химмаша и поселка Луховка.

Сообщается, что сотрудникам полиции поступили сведения, что были украдены комплектующие автомобиля "ВАЗ-21074", оставленного около одного из зданий на ул. Т.Бибина. Позднее похитители были замечены на ул. Октябрьская в п. Луховка около машины "ВАЗ-2106". Представители полиции задержали данную троицу. У молодых людей при себе оказались 2 автомагнитолы, аудиоколонки, wi-fi роутер и аккумуляторная батарея. Рассказать, откуда у них данные вещи товарищи не смогли.

Как обнаружилось, молодые люди научились ловко вскрывать автомобили, срывая личинку замка двери. Добычу они хотели позже реализовать.

Источник: izvmor.ru