Два жителя Мордовии разработали операцию по краже дорогого американского велосипеда

Сотрудники полиции раскрыли очередная велокражу в Саранске.

Сообщается, что добычей 31-летнего нетрудоустроенного уроженца п. Комсомольский и 43-летнего жителя Химмаша стал транспорт популярной американской марки "Мангус". Похищению предшествовала длительная подготовка.

Товарищи знали, что в подъезде здания по пр. 70 лет Октября на общем балконе один из жителей оставляет велосипед надолго без присмотра. Воспользовавшись смекалкой и отсутствием очевидцев, товарищи выкатили "Мангус" из подъезда и скрылись. Транспортное средство злоумышленники планировали реализовать, а выручку разделить.

Но, планам не суждено было осуществиться — оба были арестованы оперативниками. Велосипед нашелся дома у одного из похитителей. Собственник велосипеда написал заявление о привлечении похитителей к уголовной ответственности.

Источник: izvmor.ru