Житель Саранска осужден за удар ножом обидчику в живот

Октябрьский суд Саранска вынес приговор 29-летнему Д. Ломакину, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как было определено, супруга подсудимого, работавшая в кафе "Шайба", пожаловалась ему на знакомого, с которым у нее случился инцидент. Ломакин взял нож и пошел разбираться с обидчиком. Он вызвал его на улицу и ударил ножом в живот.

Когда Ломакина арестовали, он стал заявлять, что в развлекательном заведении не был и никакого правонарушения не совершал. Но камера в кафе зафиксировала его присутствие, и очевидцев, видевших мужчину, нашлось предостаточно.

Как выяснилось, Ломакин ранее отбывал наказание за подобное правонарушение, освободившись из мест лишения свободы в июне 2016-го. Суд признал опасный рецидив преступлений и приговорил его на 4 года 6 месяцев с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: izvmor.ru