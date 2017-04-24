"Скидка" на ЖКУ обошлась жительнице Саранска почти в 7 тысяч рублей

Правоохранительные органы республики разыскивают мошенника, обманувшего 40-летнюю уроженку Саранска на 6 400 рублей.

Сообщается, что ей в соцсети "Одноклассники" пришла ссылка с описанием процедуры получения льгот по оплате коммунальных услуг. Женщина кликнула и попала на страницу, где с ней с помощью быстрых сообщений списался мошенник. Он предложил услуги в оформлении документов по предоставлению 50% скидки на ЖКХ.

Доверчивая пострадавшая по просьбе незнакомца осуществила все манипуляции и назвала личные сведения собственной банковской карты и коды, приходившие ей в виде смс. Это позволило правонарушителю свободно перевести средства с ее счета.

Источник: izvmor.ru