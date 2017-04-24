В Саранске лемур напал на двух молодых людей

Два саранских студента пострадали от укусов лемура в контактном зоопарке.

Сообщается, что молодые люди направились за помощью к медикам с разницей в пару суток. Оба пожаловались, что хотели погладить животное, а оно их неожиданно цапнуло. Что не понравилось лемуру, неизвестно. Вероятно, запах табака так на него действует, заявляют врачи. Однако так или иначе, а молодые люди обеспечили себе курс прививок от бешенства.

Между тем согласно сведениям республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, за последнюю неделю в Саранске от укусов животных пострадали 13 человек. В 3-х случаях людей покусали дикие животные, в их числе и вышеупомянутые лемуры.

Источник: izvmor.ru