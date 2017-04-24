В Мордовии студенты утащили 300 метров алюминиевого провода

В Мордовии сотрудники отдела полиции "Краснослободский" задержали четверых юношей, трое из которых студенты местного техникума.
Сообщается, что 7 апреля друзья взломали навесной замок склада зернотока и вытащили оттуда триста метров алюминиевого провода и 7 метров кабеля из аналогичного металла.
Добычу с территории предприятия они вывезли на машине и успешно реализовали неизвестным им прежде мужчинам.
На данный момент по факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: izvmor.ru