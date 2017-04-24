Сразу четверо жителей Саранска попались с наркотиками

В Мордовии выявлено и пресечено 4 факта незаконного оборота наркотиков.

Сообщается, что все четверо задержанных оказались жителями Саранска. Попались молодые люди в разное время и в разных районах. Самому старшему из них – 31 год, младшему – 19.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий представители полиции определили, что наркотики задержанные получили через интернет, через так именуемые "закладки" для личного использования.

По всем прецедентам возбуждены уголовные дела. На данный момент работники полиции проверяют подозреваемых на причастность к совершению других правонарушений.

Источник: izvmor.ru