Пап саранских школьников предупредили о распространении курительных смесей

В саранской школе №9 прошло родительское собрание, на которое были приглашены только лишь отцы и отчимы учащихся 5-8 классов. Разговор на тему "Воспитание здоровых привычек детей – дело отцов" состоялся без матерей.

Кто, как не отец обязан помочь в формировании здоровых привычек ребенка. К сожалению, современные школьники не всегда предпочитают полезные увлечения. Молодое поколение все раньше пробует алкоголь, курение и даже наркотики.

Перед мужчинами выступил врач анастезиолог-реаниматолог Республиканского наркологического диспансера С.А. Аржадеев. Он обратил внимание собравшихся на проблему распространения и использования школьниками курительных смесей, дал рекомендации отцам по ведению профилактических мер, призвал их самих вести здоровый образ жизни.

Источник: izvmor.ru