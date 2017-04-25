Слесарь из Мордовии подобрал ключ к богатству, но получил срок

Слесарь одной из птицефабрик Мордовии Игорь Жирнов получил наказание за кражу денег.

Сообщается, что приблизительно 200 000 рублей 27-летний уроженец Елховки умыкнул из автомобиля собственного приятеля. Правда, лишать свободы вора не стали, суд ограничился наказанием в виде исправительных работ на один год с удержанием в доход государства 5% зарплаты.

Игорь Жирнов знал, что шофер и грузчик одного из ИП Саранска хранят средства не под матрацем, а прямо в салоне рабочей машины "Газель NEXT". Простые и доверчивые парни без опасений оставляли в машине собранную с торговых точек выручку.

В декабре 2016-го слесарь Жирнов пошел на дело. Раздобыл дубликат ключа от "ГАЗели" и залез в салон, забрал из бардачка приблизительно 200 000 рублей и бросился во все тяжкие. Однако красивая жизнь была недолгой, его вычислили и отдали под суд.

Дело рассматривалось в особом порядке и, можно сказать, рабочий птицефабрики отделался легким испугом. Суд решил, что исправление слесаря возможно без изоляции от общества.

Источник: izvmor.ru