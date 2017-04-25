Виновник смертельного ДТП в Мордовии оплатил моральный вред квартирой

В республике виновник смертельной аварии лишился жилплощади, автомобиля и гаража.

Сообщается, что в 2013 году по вине автолюбителя погибла женщина. Шофера приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. К тому же он обязан был компенсировать родным погибшей моральный вред размере 2,1 млн рублей.

Судебные приставы в рамках исполнения постановления арестовали гараж и автомобиль осужденного, однако наличных средств от их реализации не хватило на погашение долга. На продажу была выставлена его жилплощадь, однако покупателей на недвижимость не нашлось. Тогда приставы предложили жилье в счет погашения долга взыскателям, которые согласились оставить квартиру за собой.

Источник: izvmor.ru