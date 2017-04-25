В Мордовии студентка стала жертвой сетевых мошенников

В полицию Мордовии обратилась студентка одного из колледжей республики с заявлением о мошенничестве.

Сообщается, что злоумышленник, взломав личную страничку в соцсети "ВКонтакте", отправил друзьям владельца аккаунта уведомления с просьбой одолжить денег через "мобильный банк". На "призыв о помощи" отреагировала 19-летняя жительница Краснослободского района.

Девушка выполнила все без исключения инструкции "приятеля", в том числе отправила коды, приходившие ей на телефон в виде смс, а также банковские реквизиты, что позволило мошеннику распоряжаться ее сбережениями. Вследствие аферы с банковского счета потерпевшей исчезло почти 6 000 рублей.

Источник: izvmor.ru