Пьяная жительница Саранска намеревалась выбросить сына с 7-го этажа

Саранские спасатели предотвратили трагедию.

Сообщается, что женщина намеревалась выбросить собственного ребенка из окна седьмого этажа. О собственных планах она рассказала в смс знакомым. Граждане мгновенно сообщили спасателям и хранителем порядка.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек на ул. Ульянова. Под окнами был немедленно установлен "куб жизни". Спустя время сотрудники начали диалог с горе-матерью, и та категорически отказалась впустить их. Тогда мужчины вежливо объяснили ей, что в случае, если та не сделает этого добровольно, то им придется срезать дверь. Спустя время хозяйка пустила их. Она оказалась весьма нетрезвой, а вот ее десятилетний ребенок был спокоен. Вероятно, он и не предполагал о ужасных планах матери.

Источник: izvmor.ru