В Саранске чиновники повторно выйдут на субботник

Погода внесла свои коррективы в подготовку Саранска к празднованию майских праздников.

Из-за метели и вновь образовавшихся сугробов коммунальщики не поспели привести в порядок бордюры, выкрасить турникеты. Дорожные службы до сих пор не нанесли на городские автомагистрали разметку. На протяжение недели работы по уборке и благоустройству Саранска обязаны быть завершены.

На очередной субботник снова выйдут госслужащие. В мэрии призвали подростков помочь в благом деле. Помимо этого на очистку улиц и дворов от мусора, собравшегося за зиму, могут выйти все желающие. Масштабный субботник в Саранске запланирован на 29 апреля.

Источник: izvmor.ru