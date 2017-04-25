Отопительный сезон в Саранске завершится 27 апреля, а не 1 мая

Погода, которая по прогнозам синоптиков, наконец-то станет весенней, позволит коммунальщикам завершить отопительный сезон в Саранске уже в этот четверг, 27 апреля.

Сроки могли быть продлены вплоть до 1 мая, однако, по мнению экспертов городского департамента хозяйства, переносить мероприятия по отключению тепла на праздники бесполезно.

Напомним, что отопительный сезон 2016 – 2017 начался в Саранске 26 сентября. Уже второй год плата за отопление с жителей берется не по нормативу, а согласно показаниям приборов учета.

Источник: izvmor.ru