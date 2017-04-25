В Рузаевке открылся центр социальной поддержки

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил центр социальной поддержки "Милосердие" в Рузаевке.

Организация работает при Свято-Троицком храме. Владыка осмотрел здания центра, и, совершив чин освящения, пообщался с его посетителями.

Уже после этого священник Геннадий Позоров сообщил митрополиту Зиновию о ключевых целях учреждения и о людях, которые обращаются сюда за поддержкой. Кроме того, отец Геннадий сообщил и о благотворителях, без поддержки которых открытие центра и его функционирование было бы невозможно.

Источник: izvmor.ru