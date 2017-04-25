В Саранске активно ставят мангалы в местах отдыха

До майских праздников в Саранске будет окончен монтаж мангалов и организация мест отдыха.

Сообщается, что 6 уютных зон барбекю появятся в Ленинском районе Саранска: 3 из них в местах купания. Еще 3 в лесопарковой зоне. На Светотехстрое также будет где отдохнуть. Мангалы здесь соорудят на Лесном озере и в Пролетарском парке.

Октябрьский район не будет отличаться от других. Излюбленным местом отдыха будет Луховский пруд. Тут появятся 3 благоустроенных зоны для приготовления шашлыков. Для людей поставят особые чурбачки. Они послужат отличными дровами. Людям больше не понадобится бегать по посадкам в поисках веток и сучков для розжига костра.

Все действия городской администрации согласованы с МЧС по РМ.

Источник: izvmor.ru