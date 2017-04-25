В Мордовии заключенные дамы поразили необычным макияжем

В мордовской колонии № 3 заключенные женщины поддержали Год экологии акцией "Спасем планету".

Сообщается, что они использовали креативный мейкап – аквагрим. С помощью специальных красок, а также костюмов, они перевоплотились в образы животных и насекомых, занесенных в Красную книгу. Помимо этого девушки рассказывали стихи об их повадках и среде обитания.

В мордовских учреждениях пенитенциарной системы ведется огромная работа с осужденными: организовываются выставки, лекции, беседы, познавательные часы, темами которых стали проблемы загрязнения окружающей среды, подчеркнули в ведомстве.

Источник: izvmor.ru