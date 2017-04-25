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На саранских водоемах появятся квалифицированные спасатели

На саранских водоемах появятся квалифицированные спасатели

Саранские муниципальные компании, за которыми зафиксированы городские водоемы, начнут укомплектовывать штат спасателями и медицинскими сотрудниками.

По словам градоначальника столицы Мордовии Петра Тултаева, это должны быть высококвалифицированные люди, умеющие оказать первую помощь и готовые отважно показать себя в критических ситуациях.

На собеседованиях и утверждении кандидатур, по мнению мэра, обязаны принимать участие сотрудники МЧС. К началу купального сезона работа по отбору спасателей будет завершена.


Источник: izvmor.ru