На саранских водоемах появятся квалифицированные спасатели

Саранские муниципальные компании, за которыми зафиксированы городские водоемы, начнут укомплектовывать штат спасателями и медицинскими сотрудниками.

По словам градоначальника столицы Мордовии Петра Тултаева, это должны быть высококвалифицированные люди, умеющие оказать первую помощь и готовые отважно показать себя в критических ситуациях.

На собеседованиях и утверждении кандидатур, по мнению мэра, обязаны принимать участие сотрудники МЧС. К началу купального сезона работа по отбору спасателей будет завершена.

Источник: izvmor.ru