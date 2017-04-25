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Экстрасенсы "исцелили" двух саранских пенсионерок за 300 тысяч рублей

Экстрасенсы "исцелили" двух саранских пенсионерок за 300 тысяч рублей

Две жительницы Саранска стали жертвами лжецелителей.

Сообщается, что пожилые женщины решили вылечиться с помощью экстрасенсов, услуги которых рекламировали по ТВ. Они позвонили согласно указанным номерам и услышали от "целителей", что у них ужасное заболевание, которое нужно немедленно лечить. А для этого следует провести ряд сеансов.

За первый из них пенсионерки заплатили 23 000 рублей, потом услуги подорожали вплоть до тридцати, а далее до 50 000 рублей. Из-за отсутствия средств одна бабушка прекратила общаться с аферистом, а вторая регулярно по телефону получала "советы". За все время общения она лишилась в общей сложности 303 000 рублей. Когда деньги закончились, исчез и "целитель". А бабушки, поняв, что ее обманули, направились за поддержкой в полицию.

На данный момент установлено, что злоумышленники звонили с номеров, зарегистрированных в Москве, туда же, на счета подставных лиц, были переведены деньги потерпевших.


Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия