В Мордовии школьница забеременела от 18-летнего парня

В Ардатовском районе 18-летнего юношу подозревают в интимной связи с девочкой-подростком.
Сообщается, что в завершении зимы молодой человек, заведомо зная, что его подружка не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в сексуальную связь.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, сотрудники полиции арестовали 53-летнего жителя Старошайговского района Мордовии по подозрению в вымогательстве у сотрудницы почты 8 000 рублей. Якобы в день получения пенсии женщина не отдала положенные ему средства.
Источник: izvmor.ru