В Мордовии школьница забеременела от 18-летнего парня

В Ардатовском районе 18-летнего юношу подозревают в интимной связи с девочкой-подростком.

Сообщается, что в завершении зимы молодой человек, заведомо зная, что его подружка не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в сексуальную связь.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции арестовали 53-летнего жителя Старошайговского района Мордовии по подозрению в вымогательстве у сотрудницы почты 8 000 рублей. Якобы в день получения пенсии женщина не отдала положенные ему средства.

Источник: izvmor.ru