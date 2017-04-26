"Мордовия" проиграла "Динамо" в Москве

Саранская "Мордовия" в матче 33-го тура ФНЛ в гостях уступила московскому "Динамо" со счетом 1:2.

Счет на 13-й минуте открыл экс-форвард "Мордовии" Кирилл Панченко, ныне выступающий за "Динамо". На 40-й минуте Евгений Осипов счет сравнял. Команды ушли на перерыв при счете 1:1, а на 7-й минуте второго тайма Фатос Бечирай забил, как оказалось, победный для "Динамо" гол.

"Мордовия" (33 очка) занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета и отставая на 2 пункта от спасительной 15-й позиции.

"Динамо" - "Мордовия" - 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 Панченко (13), 1:1 Осипов (40), 2:1 Бечирай (52).

"Динамо": Шунин (к), Терехов, Рыков, Хольмен, Морозов, Катрич, Зотов (Соснин, 28), Сапета, Луценко, Панченко, Бечирай (Темников, 90).

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев, Навлетов, Багаев, Осипов (к), Захарченко (Лукьянов, 60), Петров, В. Сысуев (Адаев, 90+1), Алхазов (Чалов, 76), Амбарцумян.

Предупреждены: Соснин, 70 - Сабитов, 30, Багаев, 62.