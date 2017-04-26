Семин: Явного преимущества в первом тайме у "Динамо" не было

Главный тренер "Мордовии" Андрей Семин подвел итоги матча 33-го тура ФНЛ с московским "Динамо". Встреча состоялась в столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу динамовцев.

"Ребята отдали на поле все силы. Мы считаем, что в первом тайме мы справлялись с предложенным темпом, и явного преимущества у хозяев не было. Во второй же половине "Динамо" прибавило, и тут мы уже не успевали за ними. Отсюда второй пропущенный гол и итоговый результат", - приводит слова Семина пресс-служба "Мордовии".

"Мордовия" (33 очка) занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета и отставая на 2 пункта от спасительной 15-й позиции.

Источник: fc-mordovia.ru