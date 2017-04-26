Калитвинцев: Навал "Мордовии" ни к чему не привел

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 33-го тура ФНЛ с "Мордовией" (2:1). Отметим, что столичная команда досрочно обеспечила себе возвращение в РФПЛ.

"Игра получилась нервная. Если убрать эмоции, то можно заметить, что она проходила, в целом, под нашим контролем. Пропущенный гол, конечно, внес волнение. Но после перерыва многое сделали по-другому. Вышли, забили и имели еще моменты. Уже спокойнее играли. Верили, что доведем игру до логического конца. Навал "Мордовии" особо ни к чему не привел.

По состоянию - могу сказать, что вершиной айсберга является игра. Вы сами видите, как команда играет. Мы не праздновали выход в РФПЛ, команда продолжает работу. Сейчас, получается, играем мини-турнир за чемпионство. А выход в элитный дивизион должен только мотивировать игроков делать все так, чтобы уже сейчас нести ответственность за свои действия как команда РФПЛ", - приводит слова Калитвинцева пресс-служба "Мордовии".

Источник: fc-mordovia.ru