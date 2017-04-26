Из-за Первомая в Саранске ограничат движение и исключат парковку

В Саранске на время празднований мероприятий в честь праздника Первомая будет ограничено движение транспорта и исключена парковка на отдельных участках. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

1 мая с 7.00 до 16.00 будет запрещено движение по улицам:

- Демократическая (от ул. Коммунистическая до ул. Советская)

- Пролетарская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская)

- Красноармейская (от ул. Саранская до ул. Советская)

- Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская)

Исключено движение и парковка по улицам:

- Советская (от ул. Рабочая до ул. Ботевградская);

- пр. Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская).

- Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

Кроме того, с 20:00 30 апреля до 07:00 01 мая исключена парковка по улицам:

- Советская (от ул. Рабочая до ул. Ботевградская);

- Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);

- Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская).

- на парковках по ул. Советской в районе здания Госсобрания РМ, Кафедрального Собора и ТЦ "Рио"; по улице Большевистской в районе здания АО "Россельхозбанк".

Источник: ГИБДД РМ