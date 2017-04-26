Новаторскую концепцию электромобиля Bravo eGo презентуют в Крыму

В Севастополе 28 и 29 апреля состоится выставка "Моторы". Представители Мордовии на мероприятии презентуют новаторскую концепцию электромобиля Bravo eGo, ранее известного как e-Trike.

Данный автомобиль является небольшим трансформером для большого города. Машина может передвигаться как по дорогам, так использовать велосипедные дорожки, узкие переулки. Транспорт предназначен для бизнесменов и активных молодых людей, которым необходимо быстро передвигаться по современным городам, не обращая внимание на пробки и заторы.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков стал участником совещания, которое прошло в Москве под председательством первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Для участия в мероприятии были приглашены руководители субъектов РФ, входящих в Ассоциацию инновационных регионов страны.

Источник: izvmor.ru