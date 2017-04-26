В Саранске в первомайском митинге примут участие 10 тысяч человек

Председатель Федерации профсоюзов РМ Мария Голиченко рассказала о ходе подготовки к празднованию 1 мая в Саранске.

Как заметила профсоюзный лидер республики, согласно Указу врио главы республики Владимира Волкова, в преддверии Первомая в абсолютно всех трудовых коллективах проводятся дни охраны труда и социального партнерства, дни молодых рабочих, конкурсы профмастерства, вечера чествования передовиков производства и т.д.

В пятницу, 28 апреля, на маршруте №17 пройдет акция "Профсоюзный автобус". Активисты расскажут жителям и гостям Саранска о целях и задачах самой массовой общественной компании.

В рамках торжества Первомая на Советской площади в Саранске пройдет праздничное массовое шествие, торжественная церемония вручения переходящих Красных Знамен победителям республиканского трудового соперничества коллективов предприятий, достигнувших наивысших производственных итогов в прошлом году.

По завершении церемонии пройдет концерт ансамбля песни и танца "Умарина".

Источник: izvmor.ru