Нетрезвый житель Мордовии не смог доехать на украденном велосипеде до дома

Полиция республики раскрыла кражу велосипеда у жителя Чамзинского района.

Сообщается, что похитителем выявился 22-летний прежде судимый уроженец Комсомольского. В настоящее время он арестован, угнанный транспорт изъят.

Как обнаружилось, молодой человек в тот день проведывал собственного друга. Встреча отмечалась большим количеством выпивки. Преступный замысел у молодого человека созрел, когда, покинув жилплощадь приятеля, он заметил в подъезде оставленный без присмотра велосипед. Он выкатил его на улицу и поехал в сторону дома. Но из-за сильного опьянения не сумел доехать на украденном велосипеде до дома и бросил его в ближайших гаражах.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия