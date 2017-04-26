Полиция Саранска ищет Андрея Шилина за связь с наркотиками

Правоохранители Мордовии объявили в розыск уроженца Челябинска, проживающего в Саранске, Шилина Андрея Владимировича, 1978 года рождения.

Разыскиваемый подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 – "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном размере" и ч.1 ст.232 УК РФ – "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств".

Всем, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия