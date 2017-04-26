В Саранске женщина пострадала при падении в автобусе

Уроженка Саранска получила травмы при падении в общественном транспорте.

Происшествие случилось на улице Веселовского в салоне автобуса №44, где 60-летняя женщина не удержалась на ногах в момент внезапного торможения. Шофер не стал помогать потерпевшей и скрылся с места аварии.

Пенсионерка самостоятельно добралась до клиники, где у нее диагностировали ушиб и повреждение шейного отдела позвоночника. Уже после оказания медпомощи женщину отпустили домой.

На данный момент водитель находится в розыске. По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Источник: izvmor.ru