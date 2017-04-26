В Мордовии поймали 6 пьяных водителей

На территории республики за одни сутки поймали 6 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Троих из них задержали в Саранске.

Между тем согласно сведениям республиканской Госавтоинспекции за первый квартал нынешнего года количество аварий по вине нетрезвых шоферов уменьшилось на 45 процентов. За 3 месяца на дорогах Мордовии произошло одиннадцать ДТП, в каковых погибли 4 человека, пострадали - 17. Плюс один участник дорожно-транспортного происшествия отказался от прохождения медосвидетельствования. Самое большое количество аварий отмечено в Лямбирском районе.

Отметим, в целях профилактики аварий по вине пьяных шоферов и снижения тяжести их последствий работники ГИБДД по РМ регулярно проводят профилактические мероприятия.

Источник: izvmor.ru