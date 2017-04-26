Жителям Мордовии вернули пруд на ручье Безымянном

Республиканская прокуратура проверила соблюдение земельного и водного законодательства в Краснослободском районе.

Сообщается, что местная власть незаконно распорядилась земельным участком с прудом, образованном на ручье Безымянном, впадающим в речку Урейка, связанным с реками Мокша и Волга, и передала его в аренду бизнесмену, что запрещено законодательством.

В связи с этим прокуратура направилась в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным соглашение аренды. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Источник: izvmor.ru