Житель Мордовии осужден на 6,5 лет за убийство мужчины

Суд Мордовии вынес приговор 20-летнему Дмитрию Решетову, обвиняемому в смертельном избиении.

Сообщается, что 20 декабря 2016-го он гостил у уроженца с. Рождествено Ичалковского района, где собралась целая компания.

В момент застолья между молодым человеком и одним из гостей произошла размолвка из-за того, что он стал унижать родственников. Вследствие этого Решетов пару раз ударил оппонента по голове. Но он не успокоился и продолжал сыпать оскорблениями, уже после чего получил еще ряд ударов. На следующий день молодой человек уехал в Саранск, а его жертва, спустя некоторое время, была срочно госпитализирована. Спустя время молодой человек скончался.

Теперь обвиняемый проведет в колонии строгого режима 6,5 лет.

Источник: izvmor.ru