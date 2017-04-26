В Мордовии к суду готовится мужчина, зарезавший хозяина дома

Перед судом предстанет 40-летний уроженец Саранска, обвиняемый в убийстве.

Сообщается, что в декабре 2016-го в МВД республики поступил звонок из районной больницы. Врачи сообщили, что в квартире лежит тело человека с ножевыми ранениями тела.

Оперативники обнаружили, что 12 декабря погибший выпивал со своим приятелем. В момент веселья представители сильного пола поссорились: владелец жилплощади взял со стола кухонный нож и ударил в грудь оппонента. Тот, в свою очередь, выхватив у нападавшего его орудие, в ответ ударил 5 раз. Медиков на место трагедии вызвали соседи, но к их приезду потерпевший скончался от потери крови.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Источник: izvmor.ru