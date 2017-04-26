Центр Саранска останется без холодной воды

Завтра, 27 апреля, с 10:00 до 22:00 запланировано отключение холодного водоснабжения в связи с заменой участка водопровода по ул. Ушакова.

В частном секторе: по ул.Чернышевского, пер.Чернышевского, ул. Кутузова, ул. Некрасова, ул. Красина, ул. Павлова, ул. Гоголя, ул. Эрзянская, ул. Огарёва, ул. Чапаева, ул. Октябрьская, ул. Ушакова, ул. Суворова, пер. Суворова, ул. Седова, ул. Заводская, ул. Пионерская, ул. Дальняя, ул. Чайковского, пер. Чайковского, ул. Полежаева от автовокзала до ул. Гагарина.

Также будет прекращена подача холодного водоснабжения в многоквартирные дома, расположенные по следующим адресам:

ул. Чайковского, д. 20, 22, 24, 26; пер. Чайковского, д.12, 14; ул. Коммунистическая, д. 127, 129а, 135; ул. Заводская, д. 1, 3, 5; ул. Гагарина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 30а, 32, 36; ул. Кутузова, д. 2; ул. Титова, д. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Терешковой, д. 56, 60, 66, 68, 68а, 70, 72, 74; ул. Загородная, д. 1, 18; ул. Полежаева, д. 161, 161а, 163, 175, 171, 173.

Источник: izvmor.ru