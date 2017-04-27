Спортивные ведомства Мордовии и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

В столице РФ произошло подписание договора о совместной работе между министерством спорта и физической культуры РМ и департаментом спорта и туризма Москвы.
В соответствии с договором, заключенному в рамках соглашения между Правительством Москвы и Мордовии, совместная работа будет осуществляется по следующим направлениям:
- развитие видов спорта, с приоритетом развития базовых видов спорта для Мордовии и Москвы;
- популяризация массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие спорта высших достижений;
- организация и проведение совместных тренировочных сборов по видам спорта с использованием спортивной базы регионов;
- обмен опытом работы в сфере физической культуры и спорта и т.д.
В прошлом году на спортивных сборах в Мордовии побывало приблизительно 800 столичных атлетов. Как было отмечено министром спорта и физической культуры РМ Владимиром Киреевым, в 2017-м республику могут посетить уже порядка тысячи спортсменов.
Источник: izvmor.ru