Спортивные ведомства Мордовии и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

В столице РФ произошло подписание договора о совместной работе между министерством спорта и физической культуры РМ и департаментом спорта и туризма Москвы.

В соответствии с договором, заключенному в рамках соглашения между Правительством Москвы и Мордовии, совместная работа будет осуществляется по следующим направлениям:

- развитие видов спорта, с приоритетом развития базовых видов спорта для Мордовии и Москвы;

- популяризация массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спорта высших достижений;

- организация и проведение совместных тренировочных сборов по видам спорта с использованием спортивной базы регионов;

- обмен опытом работы в сфере физической культуры и спорта и т.д.

В прошлом году на спортивных сборах в Мордовии побывало приблизительно 800 столичных атлетов. Как было отмечено министром спорта и физической культуры РМ Владимиром Киреевым, в 2017-м республику могут посетить уже порядка тысячи спортсменов.

Источник: izvmor.ru