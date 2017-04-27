Житель Мордовии потерял на продаже квартиры почти 130 тысяч рублей

В МВД республики обратился 70-летний уроженец п. Явас с заявлением о мошенничестве.

Сообщается, что пожилой человек оставил объявление о реализации квартиры на веб-сайте "Авито". Ему позвонил мошенник и заявил, что желает приобрести жилплощадь и готов перевести предоплату. Для этого он попросил пенсионера пройти к ближайшему банкомату и выполнить несколько операций. Действуя по инструкции злоумышленника, дедушка подключил услугу "мобильный банк" к неизвестному номеру. Вследствие данных операций с его сберегательного счета пропали приблизительно 130 000 рублей. О том, что лишился большей части собственных накоплений, мужчина узнал спустя некоторое время, когда решил проверить поступление авансового платежа.

По данному факту проводится проверка.

Источник: izvmor.ru